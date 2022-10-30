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Владимир Путин направил соболезнования президенту Кореи в связи с трагедией в Сеуле

Владимир Путин направил соболезнования президенту Кореи в связи с трагедией в Сеуле

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Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Кореи в связи с трагедией в Сеуле.

"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – отметил глава государства.

Трагедия произошла накануне. Жертвами давки стали более 150 человек, в том числе иностранные граждане. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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