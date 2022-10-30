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Происшествия

Число погибших в давке в Сеуле выросло до 153

Число погибших в давке в Сеуле выросло до 153

Четырех сестер, задержанных на КПП "Верхний Ларс", пропустили на территорию Грузии

Новости мира: давка с жертвами в Южной Корее и протесты в Колумбии

ВСУ выпустили 9 снарядов по Донецку и Горловке

Открытое горение в цеху по производству креветок в Подмосковье ликвидировано

Число погибших в результате давки в Сеуле возросло до 146 – СМИ

Пожар в цеху по производству креветок в подмосковном Дмитрове локализован

Пожар в здании на улице Бахрушина потушен

Пожар в цеху по производству креветок произошел в Дмитрове

Пожар в трехэтажном доме в центре Москвы потушен

Число погибших в давке в Сеуле выросло до 153. Стало известно еще об одной россиянке среди них. До этого была информация о трех девушках из России, которые там погибли.

В Южной Корее объявлен национальный траур.

Во время празднования Хэллоуина в переулке возле отеля "Хамилтон" в центре города началась давка. По одной из версий люди узнали, что в баре рядом находится известный поп-исполнитель и ринулись туда. По другой – неадекватность поведения празднующих объясняют наличием наркотика в раздаваемых конфетах.

Подробнее – в сюжете телеканала "Москва 24".

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