Число погибших в давке в Сеуле выросло до 153. Стало известно еще об одной россиянке среди них. До этого была информация о трех девушках из России, которые там погибли.

В Южной Корее объявлен национальный траур.

Во время празднования Хэллоуина в переулке возле отеля "Хамилтон" в центре города началась давка. По одной из версий люди узнали, что в баре рядом находится известный поп-исполнитель и ринулись туда. По другой – неадекватность поведения празднующих объясняют наличием наркотика в раздаваемых конфетах.

Подробнее – в сюжете телеканала "Москва 24".