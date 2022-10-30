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Четырех сестер, задержанных на КПП "Верхний Ларс", пропустили на территорию Грузии

Четырех сестер, задержанных на КПП "Верхний Ларс", пропустили на территорию Грузии

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Четырех совершеннолетних сестер, задержанных в пограничном пункте "Верхний Ларс", пропустили на территорию Грузии. Об этом заявляют правозащитники, которые им помогают.

Ранее сообщалось, что на территорию КПП прибыл уполномоченный по правам человека в Северной Осетии. По его словам, на девушек было написано заявление о краже крупной суммы. Сами они заявляли, что бегут от домашнего насилия. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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