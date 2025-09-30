Форма поиска по сайту

30 сентября, 13:30

Женщина напала с ножом на администратора караоке-клуба в Москве

Женщина напала с ножом на администратора караоке-клуба в Москве

Женщина напала с ножом на администратора караоке-клуба в Москве. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщили в столичном МВД, за несколько минут до этого 37-летняя посетительница провоцировала конфликты с другими посетителями. Ее попросили покинуть заведение, однако вскоре нарушительница вернулась обратно и напала на сотрудника. Она задержана. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

