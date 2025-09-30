Трое мужчин несколько раз ограбили магазин в Кунцеве

Трое мужчин несколько раз ограбили магазин в столичном районе Кунцево. Их арестовали. Сначала она пришли, набрали товар, и после скандала с администратором смогли сбежать.

На следующий день мужчины вернулись вооруженными. Они выстрелили в сотрудника магазина из сигнального пистолета. На данный момент фигуранты находятся под стражей, ожидая суда. На мужчин заведены уголовные дела.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.