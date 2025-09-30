Форма поиска по сайту

30 сентября, 11:30

Происшествия

Новости регионов: ученики пострадали во время сильной давки в иркутской школе

Пешехода сбили насмерть в Подольске

Ребенок погиб при обрушении здания исламской школы-интерната в Индонезии

Восемь человек задержали в Ингушетии после дрифта со стрельбой на заправке

Новости регионов: три человека погибли в аварии в Краснодарском крае

Авария с несколькими автомобилями произошла на юге Москвы

Новости мира: 13 человек погибли из-за тайфуна во Вьетнаме

Более 100 участников массовых протестов арестованы в Марокко

Три человека погибли в ДТП в Краснодарском крае

Новости мира: ливни обрушились на несколько регионов Испании

Ученики пострадали во время сильной давки в иркутской школе. Около тысячи детей одновременно вышли из кабинетов и отправились в гардероб. К инциденту привели изменения в расписании. Организована проверка по статье "Халатность".

Двое альпинистов сорвались со скалы во время подъема на гору Фишт в республике Адыгея. Один из них погиб. Второй получил серьезные травмы и не может передвигаться самостоятельно. Его эвакуировали на вертолете. Всего пострадали шесть человек.

