Новости регионов: ученики пострадали во время сильной давки в иркутской школе

Ученики пострадали во время сильной давки в иркутской школе. Около тысячи детей одновременно вышли из кабинетов и отправились в гардероб. К инциденту привели изменения в расписании. Организована проверка по статье "Халатность".

Двое альпинистов сорвались со скалы во время подъема на гору Фишт в республике Адыгея. Один из них погиб. Второй получил серьезные травмы и не может передвигаться самостоятельно. Его эвакуировали на вертолете. Всего пострадали шесть человек.

