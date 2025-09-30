Новости регионов: три человека погибли в аварии в Краснодарском крае

Три человека погибли в аварии в Краснодарском крае. В ДТП попали легковушка и грузовик. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу в запрещенном месте и врезался в фуру.

В Приморье спасли рыбака, которого унесло на лодке в Японское море. Он отправился на рыбалку и потерял управление судном из-за сильного ветра. На поиски мужчины отправились сотрудники МЧС на вертолете Ми-8. Рыбака нашли на одном из островов, доставили во Владивосток и передали родственникам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.