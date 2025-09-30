Форма поиска по сайту

Новости

Новости

30 сентября, 06:15

Происшествия

Новости регионов: три человека погибли в аварии в Краснодарском крае

Новости регионов: три человека погибли в аварии в Краснодарском крае

Авария с несколькими автомобилями произошла на юге Москвы

Новости мира: 13 человек погибли из-за тайфуна во Вьетнаме

Более 100 участников массовых протестов арестованы в Марокко

Три человека погибли в ДТП в Краснодарском крае

Новости мира: ливни обрушились на несколько регионов Испании

Микроавтобус загорелся при съезде на Дмитровское шоссе в Долгопрудном

"Московский патруль": пожар произошел в приюте для животных на севере Москвы

"Московский патруль": в подмосковной конюшне на лошадь упал каркас манежа

"Московский патруль": суд в Москве вынес приговор нападавшим на людей подросткам

Три человека погибли в аварии в Краснодарском крае. В ДТП попали легковушка и грузовик. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу в запрещенном месте и врезался в фуру.

В Приморье спасли рыбака, которого унесло на лодке в Японское море. Он отправился на рыбалку и потерял управление судном из-за сильного ветра. На поиски мужчины отправились сотрудники МЧС на вертолете Ми-8. Рыбака нашли на одном из островов, доставили во Владивосток и передали родственникам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

