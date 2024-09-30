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30 сентября, 23:15

Происшествия

Новости регионов: крупный природный пожар произошел в Батайске

Новости регионов: крупный природный пожар произошел в Батайске

"Безопасный город": СК завел дело после пожара в ЖК "Селигер Сити"

"Безопасный город": в Балашихе "попрошайки" ограбили женщину под предлогом дать взаймы

"Безопасный город": пассажир ранил ножом мужчину в метро Москвы

Новости регионов: крупный пожар произошел в Тамбовской области

Новости мира: двое россиян погибли при крушении вертолета в Пакистане

Уголовное дело возбудили по факту гибели человека в пожаре в ЖК "Селигер Сити"

Водитель такси выкинул девушку из машины в подмосковной Балашихе

Обвиняемого в покушении на Прилепина приговорили к пожизненному заключению

Девять человек пострадали при столкновении автобусов на Каспийской улице в Москве

Крупный природный пожар произошел в Батайске. К тушению уже привлекли вертолеты. Ранее в Ростовской области ввели режим ЧC из-за лесных пожаров.

Серию терактов и диверсий предотвратили в Ингушетии, сообщили в ФСБ. Несколько человек готовили диверсии на объектах энергетической инфраструктуры региона и нападения на сотрудников правоохранительных органов. При задержании один преступник оказал вооруженное сопротивление, его ликвидировали.

Из зоопарка в Ярославле украли детеныша кенгуру. Кенгуренок родился этой зимой и еще зависит от мамы, поэтому разыскать его нужно как можно быстрее. По факту кражи уже возбуждено уголовное дело.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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