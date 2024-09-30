Новости мира: двое россиян погибли при крушении вертолета в Пакистане

Посольство России в Пакистане подтвердило гибель двух россиян в результате крушения вертолета. Ми-8 упал накануне в северном регионе страны. На борту находились 14 пассажиров и три члена экипажа. Двое из них – второй пилот и бортовой механик были из России. Всего погибли шесть человек и девять получили травмы. Воздушное судно принадлежало краснодарской компании, которая занимается перевозками на вертолетах.

В Париже начался суд по громкому уголовному делу против Марин Ле Пен. По версии следствия, глава ультраправой партии "Национальное объединение" отмывала деньги, выделенные Европарламентом, путем фиктивного трудоустройства сотрудников. Ле Пен все обвинения отрицает. Расследование дела о нецелевом использовании средств ведется с 2014 года. Схожие обвинения также были выдвинуты в отношении 26 представителей партии. Слушания будут проходить до 19 ноября.

В Ливане за сутки из-за авиаударов погибли больше 120 человек, ранены еще более 350. Об этом сообщил Минздрав страны. По данных местных СМИ, убит лидер подразделения палестинского движения ХАМАС в Ливане, он погиб вместе с семьей в лагере для беженцев на юге страны. Также прошлой ночью Израиль впервые атаковал один из центральных районов Бейрута. Целью удара стал многоэтажный жилой дом. Народный фронт освобождения Палестины сообщил, что погибли три его лидера. Прежде ЦАХАЛ наносил удары в основном по окраине города.

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