Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 15:15

Происшествия

Девять человек пострадали при столкновении автобусов на Каспийской улице в Москве

Девять человек пострадали при столкновении автобусов на Каспийской улице в Москве

В ДТП с автобусом на юге Москвы пострадали 9 человек

Эксперт назвала пожар в ЖК "Селигер Сити" примером несоблюдения техники безопасности

Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в нескольких регионах России

Новости регионов: три человека пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом в Волгограде

Жители московского ЖК "Селигер Сити" рассказали, как узнали о пожаре

Пациенты освобождены после остановки лифта в больнице района Щукино

Москвичи не смогли улететь в отпуск по вине турагента

Один человек погиб при пожаре в ЖК "Селигер Сити" в Москве

Новости мира: в Узбекистане проверят сообщения об избиении русскоязычных учеников

Девять человек, в том числе двое детей, пострадали после того, как водитель коммерческого подмосковного перевозчика врезался в рейсовый автобус на Каспийской улице в Москве, сообщили в Госавтоинспекции.

По версии ведомства, мужчина не справился с управлением. В Мосгортрансе отметили, что среди пассажиров столичного маршрута пострадавших нет. На месте ДТП работают сотрудники полиции и врачи скорой помощи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоАлина ГилеваЕвгений Дуко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика