Девять человек пострадали при столкновении автобусов на Каспийской улице в Москве

Девять человек, в том числе двое детей, пострадали после того, как водитель коммерческого подмосковного перевозчика врезался в рейсовый автобус на Каспийской улице в Москве, сообщили в Госавтоинспекции.

По версии ведомства, мужчина не справился с управлением. В Мосгортрансе отметили, что среди пассажиров столичного маршрута пострадавших нет. На месте ДТП работают сотрудники полиции и врачи скорой помощи.

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