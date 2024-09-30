Пациенты освобождены после остановки лифта в больнице района Щукино

Техническая служба освободила 11 человек, которые застряли в лифте корпуса ГКБ № 52. В этом здании располагаются консультативно-диагностическое отделение больницы и филиал поликлиники № 115, сообщили в пресс-службе столичного Депздрава.

Спасательные работы заняли 24 минуты. Предварительно, причиной остановки лифта стал перегруз. Помощь спасателей, а также медпомощь никому из пассажиров не понадобилась, уточнили в ведомстве.

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