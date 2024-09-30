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30 сентября, 12:15

Происшествия

Один человек погиб при пожаре в ЖК "Селигер Сити" в Москве

Один человек погиб при пожаре в ЖК "Селигер Сити" в Москве

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Мужчина погиб при пожаре в жилом комплексе "Селигер Сити" в Москве. По словам очевидцев, погибший приехал в свою квартиру, чтобы проконтролировать установку натяжных потолков.

В результате происшествия также пострадали два человека, в том числе ребенок. Они госпитализированы, им оказывается помощь, рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Предварительно установлено, что причиной пожара стало возгорание газовых баллонов, которые использовались для монтажа натяжного потолка в квартире.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили ряд экспертиз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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