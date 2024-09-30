Новости мира: в Узбекистане проверят сообщения об избиении русскоязычных учеников

В Узбекистане проверят сообщения о регулярных избиениях подростками русскоязычных школьников в городе Джизака. Об этом заявила местный детский омбудсмен. Сообщения о подобных случаях появились в российских СМИ. Ранее в Сеть попало видео с конфликтом между учительницей и учеником в одной из школ Ташкента. Женщина напала на учащегося шестого класса из-за его просьбы объяснить материал на русском языке. Родители мальчика обратились в полицию и прокуратуру. Случай получил широкий резонанс в обеих странах. МИД России призвал Узбекистан дать правовую оценку произошедшему и принять меры. Суд в Ташкенте признал учительницу виновной и назначил штраф.

В Ливане за сутки из-за авиаударов погибли больше 120 человек, ранены еще более 350. Об этом сообщил Минздрав страны. По данных местных СМИ, убит лидер подразделения палестинского движения ХАМАС в Ливане, он погиб вместе с семьей в лагере для беженцев на юге страны. Также прошлой ночью Израиль впервые атаковал один из центральных районов Бейрута. Целью удара стал многоэтажный жилой дом. Народный фронт освобождения Палестины сообщил, что погибли три его лидера. Прежде ЦАХАЛ наносил удары в основном по окраине города.



В Париже начинается судебный процесс против Марин Ле Пен и нескольких ее соратников по партии "Национальное объединение". Рассматривается дело об отмывании средств Европарламента путем якобы фиктивного найма ассистентов депутатов. Общий ущерб оценивается в 6 миллионов 800 тысяч евро. Из-за процесса Ле Пен может потерять право участвовать в президентских выборах в 2027 году.

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