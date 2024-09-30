Новости регионов: в Красноярском крае простились с детьми, погибшими от отравления

В поселке Красная Сопка в Красноярском крае простились с четырьмя детьми, погибшими от отравления. Оплату и организацию похорон на себя взяла районная администрация. На церемонию прощания пришли местные жители. Дети из одной семьи погибли в результате отравления. Экспертиза показала, что причиной смертей стало токсичное вещество. Проведение судебных экспертиз продолжается.

Также стало известно, что автобусы с людьми, которые ехали из Китая, на несколько часов застряли на трассе между Краснокаменском и Забайкальском из-за метели. За один день в Забайкальском крае выпало почти две месячные нормы осадков. Накануне в регионе объявили штормовое предупреждение.

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