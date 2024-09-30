Прокуратура Москвы начала проверку после пожара в ЖК "Селигер Сити"

Столичная прокуратура начала проверку после происшествия в жилом комплексе "Селигер Сити" на севере Москвы, где сейчас работают экстренные службы. В ночь на 30 сентября там загорелся жилой дом. Очевидцы говорят, что перед этим слышали несколько громких хлопков.

Предварительно установлено, что взорвались газовые баллоны, заявили в МЧС РФ. Когда подъехали первые пожарные расчеты, огонь охватил с 5-го по 8-й этаж одного из подъездов. Из горящих квартир спасатели вывели семерых человек. Сообщают, что пострадали двое жителей, в том числе ребенок. Врачи оказали им необходимую помощь. На ликвидацию пожара в общей сложности отправили порядка 100 спасателей и 27 единиц техники.

Огонь удалось локализовать, а потом и потушить на площади 100 квадратных метров. При разборе завалов пожарные обнаружили тело одного погибшего. Для жильцов дома, где случился пожар, в офисе управляющей компании организовали пункт временного размещения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.