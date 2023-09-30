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30 сентября, 07:30

Происшествия

Автомобиль врезался в вестибюль метро "Сходненская" на северо-западе Москвы

Автомобиль врезался в вестибюль метро "Сходненская" на северо-западе Москвы

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На северо-западе Москвы автомобиль врезался в вестибюль метро "Сходненская". Машину отбросило после столкновения с другим транспортным средством. Авария произошла в районе Химкинского бульвара. Сначала там столкнулись два автомобиля, после удара машины развернуло и по пути они еще серьезно зацепили две маршрутки. Пассажиров в салоне не было. В результате массового ДТП пострадал один человек. По предварительной информации, среди пешеходов все уцелели.

Подробнее – в эфире телеканала "Москва 24".

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