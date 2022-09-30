Первого пострадавшего во время стрельбы в школе выписали из больницы в Ижевске

В Ижевске из больницы выписали первого пострадавшего во время стрельбы в школе. О выписке сообщили в местном правительстве. Известно, что это ребенок, он будет находиться на больничном дома, а также под наблюдением врачей. Еще пятнадцать пострадавших, в том числе, двое взрослых, проходят лечение в Москве в федеральных центрах.

Ранее Следственный комитет предъявил обвинения директору ЧОПа, которое должно было обеспечивать безопасность в школе, где произошла стрельба, по статье об оказании небезопасных услуг. В результате стрельбы 17 человек погибли, более 20 получили ранения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.