Нарышкин указал на причастность Запада к взрывам на "Северных потоках"

В Службе внешней разведки России рассказали, что у них есть данные о причастности Запада к взрывам на "Северных потоках". А исполнителей и организаторов Запад пытается скрыть. Об этом заявил глава СВР Сергей Нарышкин.

30 сентября газовое ЧП обсудят и на срочном заседании Совбеза ООН. Сколько времени займет восстановление труб? Будут ли заинтересованные в газе страны проводить независимое расследование? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.