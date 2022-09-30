У НАТО есть подводные роботы, способные подорвать "Северные потоки" – МЧС

Пока экологи пытаются оценить ущерб, а экономисты посчитать убытки, остаются в тени возможные виновники подрывов "Северных потоков". Совершить диверсию на подводных трубопроводах технически непросто, для этого нужно иметь специальное оснащение.

Бывший замглавы МЧС России Михаил Фалеев заявил, что северные страны НАТО, в том числе Швеция, Норвегия и США, обладают подводными роботами, с помощью которых можно было взорвать "Северные потоки".

К чему приведут аварии? И кто больше всех пострадает? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.