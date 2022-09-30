Утечка газа из "Северных потоков" может повлиять на климат в ближайшее 20 лет – СМИ

Утечка газа из "Северных потоков" может спровоцировать климатическую катастрофу. В данный момент в зоне повреждений в Балтийском море бурлит участок диаметром около 700 метров.

Как сообщило агентство Bloomberg, немецкие специалисты подсчитали, что в атмосферу может попасть 300 000 метрических тонн метана. А он является одним из самых мощных парниковых газов. Это может повлиять на климат в ближайшее 20 лет примерно также как ежегодные выбросы от пяти миллионов автомобилей.

Некоторые эксперты предполагают, что огромный объем метана уже вырвался наружу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.