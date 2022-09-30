Новости мира: 15 человек стали жертвами урагана "Иан" во Флориде

Во Флориде растет число жертв урагана "Иэн", который обрушился на восточное побережье США. Местные СМИ сообщили о 15 погибших. Власти Штата не исключают, что это не окончательная цифра. В данный момент там разбирают завалы, которые оставил после себя ураган. Сильнейший ветер вызвал масштабные разрушения и обширные наводнения. Без света остались более 2,5 миллиона человек. Перестали работать телекоммуникационные сети и местные аэропорты. Губернатор Флориды Рон Десантис назвал причиненный ураганом ущерб историческим, а разлив одной из местных рек Десантис – событием, которое случается раз в 500 лет.

В Париже начались первые задержания на демонстрации против пенсионной реформы. Протесты начались днем. В акции участвовали несколько тысяч человек: представители движения "желтые жилеты", профсоюзов, сторонников левых, коммунистических и социалистических партий, а также радикально настроенная молодежь. Также протестующие требовали повысить заработную плату.

В Великобритании представили монеты с изображением Карла III. На монете отчеканен профиль монарха и надпись: "Король Карл III, милостью Божьей, защитник веры". По старым английским традициям, на монетах король смотрит влево, в отличие от изображения Елизаветы II. Принц Чарльз стал королем после смерти своей матери и взял себе имя Карл III. Королевой-консортом стала жена короля Камилла Паркер-Боулз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.