Устроивший стрельбу у школы москвич раньше работал в ЧОПе – СМИ

Устроивший стрельбу у школы москвич раньше работал в ЧОПе. Такая информация появилась в СМИ.

Известно, что это отец старшеклассницы. По предварительной информации мужчина хотел заступиться за свою дочь и использовал травматическое оружие. Благо, никто не пострадал. Сейчас стрелявший задержан.

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