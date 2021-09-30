Адвокат рассказал, что грозит мужчине, забравшемуся под купол аэропорта Внуково

18:30
Адвокат Владислав Кочерин рассказал, что грозит мужчине, который забрался под купол аэропорта Внуково и просидел там около четырех часов.
"Данные действия, когда гражданин ведет себя достаточно странно в обществе и нарушает общественный порядок, как правило, квалифицируются органами полиции, как мелкое хулиганство", – отметил Кочерин.
По его словам, мужчине может быть назначено наказание в виде 2–3 тысяч рублей штрафа, либо наказание до 15 суток ареста.
"Если есть основания считать, что он представляет опасность для окружающих, либо для себя представляет опасность, то такие признаки могут при наличии психического заболевания являться основанием для его помещения в психиатрический стационар", – добавил эксперт.
Инцидент произошел накануне вечером. В течение почти четырех часов правоохранители, психологи и сотрудники МЧС вели переговоры с хаотично перемещающимся под потолком иностранцем, пытаясь спустить экстремала с опасной высоты. Позднее мужчину задержали.
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