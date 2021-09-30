В Москве задержали открывшего стрельбу в школе мужчину

Сотрудники полиции задержали мужчину, который открыл стрельбу в школе на северо-востоке Москвы, сообщили в МВД.

В ведомстве уточнили, что мужчина устроил стрельбу на фоне конфликта его дочери с молодыми людьми. Десятиклассница рассказала об этом отцу, после чего он пришел в школу на Палехской улице и выстрелил один раз в воздух.

В результате происшествия никто не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.