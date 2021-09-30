На улице Коненкова произошло ДТП с участием велосипедиста

На улице Коненкова сбили велосипедиста. Кадры с места ДТП прислали телезрители. Рассказывают, что за рулем была девушка. Якобы она нарушила правила дорожного движения.

Сама же водитель, по словам очевидцев, говорит, что не по правилам ехал велосипедист.

Разбираться в ситуации будут сотрудники ГИБДД. Они уже работают на месте. Там же и машина скорой помощи. Врачи помогают велосипедисту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.