Мужчина открыл стрельбу в школе на северо-востоке Москвы. Пострадавших нет. Об этом сообщает столичный главк МВД.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции уже задержали подозреваемого в стрельбе на территории школы Ярославского района.

По данным полиции, ученица 10-го класса школы на Палехской улице, дом 10, поругалась со знакомыми молодыми людьми, о чем рассказала отцу. Тот прибыл в школу и в разговоре с предполагаемыми обидчиками дочки выстрелил один раз из пистолета вверх.