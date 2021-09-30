Спасатели эвакуировали более 60 человек из горящего дома в Тюмени

30 человек спасли из горящего дома в Тюмени. Эвакуировали всего свыше 60. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что крыша девятиэтажки охвачена огнем. Над домом поднимаются клубы черного дыма. Их, как говорят жители, видно даже из соседних районов.

Сообщается, что пламя уже потушили. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.