Полиция ищет преступника, сбежавшего из аэропорта Внуково

Во Внуково из-под конвоя сбежал преступник. Сейчас его ищут, объявлен план "Перехват".

Двух мужчин, судимых за кражу, должны были депортировать в Грузию через Армению. 30 сентября утром их привезли в аэропорт, чтобы успеть сдать тест на ковид, а после посадить на самолет. Выждав момент, один из них побежал к выходу. Там его ждал сообщник на Skoda.

Конвоир попытался догнать злоумышленника, но сделать это не получилось. Оперативника госпитализировали с травмами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.