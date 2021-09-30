Полицейские обнаружили сеть мастерских и складов с незаконным оружием в РФ

Полицейские из Москвы и регионов нашли целую сеть мастерских и складов с незаконным оружием и патронами.

В квартирах и частных домах в Москве, Подмосковье, а также Воронежской, Смоленской и Пензенской областях хранились 17 пистолетов и револьверов, несколько винтовок и карабинов, обрез охотничьего ружья и граната Ф-1, а также 500 патронов.

В результате были задержаны пять человек. Против них возбудили несколько уголовных дел. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.