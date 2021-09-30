Прокуратура проводит проверку после инцидента во Внуково с забравшимся под крышу мужчиной

Прокуратура проводит проверку после инцидента во Внуково. Там мужчина забрался под крышу.

Инцидент произошел накануне вечером. В течение почти четырех часов правоохранители, психологи и сотрудники МЧС вели переговоры с хаотично перемещающимся под потолком иностранцем, пытаясь спустить экстремала с опасной высоты. Позднее мужчину задержали.

Предполагается, что у иностранца не получилось поменять билет на более раннюю дату вылета, поэтому он решил привлечь внимание к своей проблеме, забравшись на высоту по металлическим конструкциям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.