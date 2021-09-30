В аэропорту Внуково задержали забравшегося под крышу мужчину

Четыре часа потребовалось МЧС, чтобы поймать иностранца, бегающего под крышей аэропорта Внуково. Скалолаз не сдавался до последнего и пытался убежать от пробирающихся к нему сотрудников.

Спустя время мужчину задержали. Бунтарь говорил на испанском и был пьян.

Он полез на стену из-за того, что застрял в аэропорту на трое суток. Билет домой у мужчины только на 3 октября, и обменять его на более раннюю дату не вышло. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.