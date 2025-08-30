Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 августа

В Москве в районе Измайлово поймали водителя самоката, который устроил гонки с полицией. Самокатчик нарушил правила дорожного движения, а также проигнорировал требование остановиться. Сначала он пытался уехать от мотовзвода, а затем бросил арендованный электросамокат и побежал во двор, где его задержали инспекторы ДПС.



Суббота, 30 августа, стала самым теплым днем августа в Москве. Температура превысила отметку плюс 27 градусов. Очень жаркой погода будет и в последний день лета, 31 августа. При этом в понедельник, 1 сентября, холодный фронт опустит дневную температуру на 5–6 градусов.

14 человек обратились за медицинской помощью в результате пожара на рынке в Волгограде. Огонь охватил свыше 3 тысяч квадратных метров. Там загорелись торговые павильоны. 600 человек были выведены с рынка. Открытое горение ликвидировано.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.