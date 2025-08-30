Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 августа, 20:45

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 августа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 августа

Новости регионов: 14 человек обратились за медпомощью после пожара на рынке в Волгограде

На Симферопольском шоссе машина скорой помощи столкнулась с автомобилем дорожных служб

На севере Москвы произошло ДТП с участием такси

Инспекторы ДПС устроили погоню за водителем самоката в Москве

Автомобиль такси перевернулся на Ленинградском шоссе в Москве

Новости мира: десятки человек погибли в Индии из-за наводнения

Новости регионов: рынок загорелся в Волгограде

Товары загорелись на складе магазина на проспекте Мира в Москве

Пассажирка рейса Новосибирск – Москва напала на бортпроводниц

В Москве в районе Измайлово поймали водителя самоката, который устроил гонки с полицией. Самокатчик нарушил правила дорожного движения, а также проигнорировал требование остановиться. Сначала он пытался уехать от мотовзвода, а затем бросил арендованный электросамокат и побежал во двор, где его задержали инспекторы ДПС.

Суббота, 30 августа, стала самым теплым днем августа в Москве. Температура превысила отметку плюс 27 градусов. Очень жаркой погода будет и в последний день лета, 31 августа. При этом в понедельник, 1 сентября, холодный фронт опустит дневную температуру на 5–6 градусов.

14 человек обратились за медицинской помощью в результате пожара на рынке в Волгограде. Огонь охватил свыше 3 тысяч квадратных метров. Там загорелись торговые павильоны. 600 человек были выведены с рынка. Открытое горение ликвидировано.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиягородобществопогодарегионыРоман Карловвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика