Новости регионов: 14 человек обратились за медпомощью после пожара на рынке в Волгограде

14 человек обратились за медицинской помощью в результате пожара на рынке в Волгограде. Огонь охватил свыше 3 тысяч квадратных метров. Там загорелись торговые павильоны. 600 человек были выведены с рынка. Причина пожара устанавливается.

В Алуште обрушился причал на набережной из-за сильного ночного шторма, сообщили власти города. В момент ЧП на нем находились четыре рыбака, они не пострадали и были эвакуированы спасателями. По данным следствия, сооружение находилось в аварийном состоянии и было закрыто для посещения.

3,5 тысячи человек приехали на Эльбрус, чтобы провести самый высокогорный субботник страны в рамках фестиваля "Чистая гора". Люди приехали целыми семьями. Среди участников более 500 детей. Всего работы шли на шести участках: от поляны Азау до высокогорной станции "Гара-баши".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.