Новости регионов: рынок загорелся в Волгограде

В Волгограде тушат крупный пожар на рынке. Улица рядом со сгоревшим рынком закрыта для движения транспорта. Загорелись торговые павильоны. Площадь пожара составила 3 тысячи квадратов. Сейчас он локализован. Тушение осложнила плотная застройка и высокая пожарная нагрузка. МЧС задействовало более 100 человек и 41 единицу техники. По предварительным данным властей, пострадавших нет, причина пожара уточняется. Прокуратура начала проверку.

В Геленджике борятся с лесным пожаром. Для тушения привлечен самолет Ил-76. На земле в тушении задействованы свыше 400 человек. Об этом сообщили в МЧС. Пожар на территории лесничества под Геленджиком начался в начале прошлой недели и из-за ветра разросся до 42 гектаров. Позднее его удалось локализовать.

