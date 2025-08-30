Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

30 августа, 13:15

Происшествия

Товары загорелись на складе магазина на проспекте Мира в Москве

Товары загорелись на складе магазина на проспекте Мира в Москве. Торговая точка находится в подвале жилого дома. Само восьмиэтажное здание расположено в северо-восточной части Москвы.

Спасатели уже на месте и тушат пожар. До прибытия МЧС помещение самостоятельно покинули 2 человека. На данный момент открытое горение ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

