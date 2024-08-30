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Новости

30 августа, 10:30

Происшествия

Новости регионов: пожар на юге Севастополя едва не уничтожил глэмпинг

Новости регионов: пожар на юге Севастополя едва не уничтожил глэмпинг

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Пожар на юге Севастополя едва не уничтожил глэмпинг. В курортной бухте Ласпи загорелся один из домиков. Пламя в считанные минуты охватило двухэтажную деревянную постройку и грозило перекинуться на соседние строения. Но спасателям удалось остановить огонь, пока он не перекинулся на другие домики. Никто не пострадал.

Пожар серьезнее разгорелся под Воронежем. Там сначала загорелась трава, а потом и лес. Площадь, на которой бушевал огонь, достигла 10 гектаров. На тушении почти сутки работали 15 пожарных расчетов и пожарный поезд. Главной задачей было не допустить распространения огня в сторону населенного пункта.

В Санкт-Петербурге ждут легенду мирового кино Орнеллу Мути. Итальянскую актрису пригласили на открытие выставки Никаса Сафронова. Сообщают, что ранее ей предложили поучаствовать в съемке российского ремейка "Укрощения строптивого". Однако актриса пока раздумывает.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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