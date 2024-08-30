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Новости

30 августа, 07:45

Происшествия

Основателю Telegram запрещено покидать Францию до завершения расследования

Основателю Telegram запрещено покидать Францию до завершения расследования

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Павла Дурова лишили родительских прав на троих детей

Адвокат рассказала, на сколько может затянуться дело Павла Дурова в Париже

Основателю Telegram Павлу Дурову придется провести во Франции несколько лет. Он будет находиться под судебным надзором до конца следствия, а этот процесс может растянуться на продолжительное время, рассказали адвокаты программиста.

Под стражей Дуров может оказаться, если нарушит условия надзора. Сейчас ему разрешено пользоваться интернетом и телефоном, так что бизнесмен может продолжить работу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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