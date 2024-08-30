Новости регионов: один из домов глэмпинга загорелся в Севастополе

Пожар на юге Севастополя едва не уничтожил глэмпинг. В курортной бухте Ласпи загорелся один из домов. Пламя в считанные минуты охватило двухэтажную деревянную постройку и грозило перекинуться на соседние строения. Но спасателям удалось отстоять от огня другие домики. Никто не пострадал.



Тем временем под Воронежем загорелись трава и лес. Площадь, на которой бушевал пожар, достигла 10 гектаров. На тушении почти сутки работали 15 пожарных расчетов и спецпоезд.

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