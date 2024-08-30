Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 августа, 07:30

Происшествия

Новости регионов: один из домов глэмпинга загорелся в Севастополе

Новости регионов: один из домов глэмпинга загорелся в Севастополе

"Безопасный город": в Москве мужчина напугал прохожих, размахивая саблей

"Безопасный город": в Москве полицейские задержали мошенников за обман с НДС

"Безопасный город": суд арестовал подозреваемого в убийстве жены и ребенка в Москве

"Безопасный город": суд продлил арест пяти фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

"Безопасный город": правоохранители задержали мужчину за продажу шпионских устройств

Большой провал грунта образовался в Голиковском переулке в Москве

Павла Дурова лишили родительских прав на троих детей

Адвокат рассказала, на сколько может затянуться дело Павла Дурова в Париже

Смертность на дорогах Москвы оказалась ниже среднего по России

Пожар на юге Севастополя едва не уничтожил глэмпинг. В курортной бухте Ласпи загорелся один из домов. Пламя в считанные минуты охватило двухэтажную деревянную постройку и грозило перекинуться на соседние строения. Но спасателям удалось отстоять от огня другие домики. Никто не пострадал.

Тем временем под Воронежем загорелись трава и лес. Площадь, на которой бушевал пожар, достигла 10 гектаров. На тушении почти сутки работали 15 пожарных расчетов и спецпоезд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика