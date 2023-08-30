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В Нью-Йорке затопило участок метро под Таймс-сквер – СМИ

В Нью-Йорке затопило участок метро под Таймс-сквер – СМИ

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В Нью-Йорке затопило одну из самых оживленных станций метро под площадью Таймс-сквер. Там прорвало 120-летнюю водопроводную трубу диаметром 50 сантиметров.

Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на местные власти, все произошло в районе станции метро "Седьмая авеню" на Манхэттене. В результате весь центр города был в воде. В метро через вентиляционные решетки попало почти семь миллионов литров воды. Движение поездов остановили сразу на трех линиях, которые проходят под прорванной трубой.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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