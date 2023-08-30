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Происшествия

Глава Рослесхоза рассказал, когда планируют локализовать пожар в Геленджике

Глава Рослесхоза рассказал, когда планируют локализовать пожар в Геленджике

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Пожар в Геленджике планируют локализовать к вечеру 30 августа. Об этом рассказал глава Рослесхоза Иван Советников.

По данным оперштаба, в данный момент на месте сохраняются один крупный пожар и несколько небольших очагов. Но в условиях сильного ветра бороться с ними очень трудно.

Тем временем полиция задержала подозреваемого, там полагают, что это возгорание было от рук человека. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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