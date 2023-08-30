Москвичам рассказали о ситуации с пожаром в аэропорту Пскова

В аэропорту Пскова специалисты оценивают повреждения взлетно-посадочной полосы после ночной атаки украинских дронов. Как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, на территории аэродрома возник пожар. Его быстро потушили, но проверить насколько сильно нарушено полотно в темное время суток было сложно.

Теперь известно, что все объекты, которые задействованы в обслуживании воздушного транспорта, целы. Однако все запланированные рейсы на 30 августа отменили. Как рассказал глава Псковской области, есть вероятность, что 31 августа авиагавань вернется к штатному режиму работу.

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