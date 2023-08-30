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Происшествия

Второй самолет-амфибия Бе-200 приступил к тушению пожара в Геленджике

Второй самолет-амфибия Бе-200 приступил к тушению пожара в Геленджике

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Площадь пожара в Геленджике составляет 118 гектаров. Вертолеты, которые ведут борьбу с огнем с воздуха, не справляются, к тушению приступил уже второй самолет-амфибия Бе-200.

На земле с очагами борются почти 500 человек, помогают и добровольцы. Так, удалось остановить пламя, которое подбиралось к сафари-парку. Ситуацию усугубляет погода – в регионе жара и сильный ветер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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