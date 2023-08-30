Фигуристка Алина Горбачева покинула здание СК после беседы

Фигуристка Алина Горбачева, чье исчезновение встревожило всю Москву, вышла из здания СК, где с ней беседовали представители ведомства. 29 августа 16-летнюю чемпионку искали все экстренные службы и почти сотня добровольцев, в том числе ее коллеги по льду.

Было известно, что девочка ушла с тренировки, но дома не появилась. Когда начали поступать сообщения о том, что ее видели на одной из набережных, к работе привлекли водолазов. Кроме того, работали отряды кинологов.

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