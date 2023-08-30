Новости мира: столица Грузии ушла под воду после ливня

Столица Грузии ушла под воду после ливня, который длился несколько часов. В Тбилиси затоплены улицы, подземные переходы, почти парализовано автомобильное движение. В некоторых районах города повреждены линии электропередачи. На ликвидацию последствий вышли все экстренные службы.



Тем временем Тироль и Зальцбург исчезают под водой. Знаменитые туристические районы Австрии серьезно пострадали из-за ливней. На юге и западе мощнейшие осадки привели к сходу оползней. На курорты и дороги с гор несутся потоки грязной воды и мусора. Власти регионов уже заявили, что на устранение последствий понадобятся деньги из федерального бюджета.

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