Губернатор Псковской области сообщил об атаке дронов ВСУ на аэропорт в Пскове

В аэропорту Пскова спасательные службы ликвидируют последствия пожара, который, по сообщению губернатора региона Михаила Ведерникова, возник после атаки беспилотников. На данный момент все очаги локализованы, угрозы распространения огня нет.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Все авиарейсы 30 августа были отменены, чтобы проверить состояние взлетно-посадочной полосы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.