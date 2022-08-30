Самолет Москва – Екатеринбург экстренно садится в Казани. Он провел в воздухе около часа.

Над Марий Эл он подал сигнал тревоги и сменил курс на аэропорт Казани. В настоящее время устанавливается причина экстренной посадки.

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