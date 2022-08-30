В Рязанской области заявили об улучшении обстановки с пожарами

В Рязанской области ситуация с пожарами становится лучше. Так, там остался всего один непотушенный очаг. Кроме того, впервые с 26 августа Роспотребнадзор не выявил загрязнения воздуха в этом регионе.

Под Рязанью в настоящее время работают более 120 пожарных и около 20 единиц техники. При этом режим чрезвычайной ситуации там по-прежнему действует. А местных жителей призывают воздержаться от походов в лес. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

