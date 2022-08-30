Пожар потушили на месте ДТП с бензовозом и скорой под Ярославлем. Оно произошло утром 30 августа на 14-м километре автодороги Золотое кольцо. По предварительным данным, водитель автомобиля с цистерной выехал на встречку, где столкнулся с машиной скорой.

Сам предполагаемый виновник аварии, а также три медика погибли.

После первого столкновения в скорую въехала легковушка. Начался пожар, огонь перекинулся на два дома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

