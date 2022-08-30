Новости последнего часа: в МВД назвали виновного в аварии под Ярославлем

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В смертельной аварии под Ярославлем, по предварительным данным, виноват водитель бензовоза. Он выехал на встречную полосу, сообщили в МВД.

Билеты в Сочи и Турцию вряд ли подешевеют, несмотря на сокращение времени полета. Об этом рассказали в АТОР.

ФРГ предлагает приостановить облегченный визовый режим с Россией и запретить выдачу многолетних виз. Об этом заявил МИД страны.