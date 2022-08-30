Драка с участием охранника и туриста произошла в Туапсе

В Туапсе из-за прохода к морю завязалась потасовка между охранником и туристом. Драка произошла прямо на глазах двоих детей.

Как сообщили очевидцы, семья хотела пройти на пляж через территорию пансионата, который установил шлагбаум. Судя по видео, охранник, вооружившись дубинкой, решил воспрепятствовать проходу.

Отдыхающий в желтой футболке выхватил дубинку. Тогда охранник вернулся на пост и, по словам жены туриста, достал пистолет. Женщина сказала, что вызвала полицию. Инцидент сильно напугал маленьких детей, которые были вынуждены наблюдать за разбирательством взрослых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.